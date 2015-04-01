En iyi ahşap çatı merdivenleri kategorisinde ürünleri farklı renk ve modellerde satın alabilirsiniz. Ahşap çatı merdiveni modelleri, ücretsiz keşif, özel imalatlar ile hizmetinizdeyiz. Özel tasarım ahşap merdiven modelleriyle her mekana uygun. Ücretsiz keşif yerine uygun merdiven imalatlarımızla çözüm ortağınızız. Dubleks daireler villalar ve iş yerleri için ahşap merdiven üretimi ve uygulamaları. Planlama ve projelendirme. Çelik… Read More
Dayanıklı ve çok kullanışlı ahşap ve metal merdivenler uygun fiyata. Çatı merdiveni basamaklarının genişliği ya da yüksekliği ayarlanabilen bir özelliktedir. Fakro çatı mediveni sistemlerindeki mimari bakış açımız ile evleriniz modern yapılara dönüşecek. Rahat ve konforlu kullanıma uygun detaylar konunun uzmanı kişilerce standart ölçülerde hazırlanıyor. Zemin ile tavan arasındaki yüksekliğe bağlı olarak basamak sayısı değişebilmektedir. Ahşabın… Read More
Fakro‘nun LML Lux olarak bilinen bu çatı merdiveni teras katında ve çatı ara katlarında ait olması gereken bütün özellikleri kusursuz bir şekilde bünyesinde bulundurur. Özellikle tasarım açısından kullanıma uygun ve sistematik bir biçimde uyarlanmış olan çatı merdivenleri kişinin ihtiyacını karşılayabilmesi adına her türlü pratik ayrıcalığını da içinde. Firmamız uzun yıllardır çatı merdivenleri sektöründe hizmet veriyor. Fakro lux… Read More
Çatı merdiveni kolay ve pratik kullanım olanağında yer tasarrufu ile de kullanıcısına büyük avantaj sağlayan çatı merdivenleri ortamın estetik bütünlüğünü bozmadığı için sıklıkla tercih edilmektedir. 360 cm. yükseğe ulaşır. Tavanda toplanır, 200 kilo yük taşır. Türkiye’de üretilip, stokta vardır. Metrekaresi küçük alanlarda çatı merdiveni kullanımı zorunlu olsa bile dekorasyona katkı sağlayan ahşap, metal veya alüminyum… Read More
Pek çok model ve renk seçeneğine sahip olan günümüz çatı merdiveni modelleri katlanabilir özellikleri dolayısıyla ev ya da iş yeri gibi tüm yaşam alanlarınızda kolaylıkla kullanabileceğiniz ürünlerdir. Bu merdivenler yapı olarak da son derece sağlam olduklarından dolayı uzun yıllar boyunca zarar görmeden kullanılabilir ve aynı zamanda rahat bir kullanım olanağı sağlar. Özellikle yer tasarrufundan faydalanabileceğiniz… Read More
Bu ürünümüz kalite ve kullanım bakamından şık ve kolay bir çatı merdiveni modelidir. Ürün her ev ve iş yeri için ayrı ölçülere göre tasarlanmaktadır. Mimari bakış açımız ile sizler özel yerine uygun tasarım yaparak üretim yapıyoruz. Tüm ev dekorasyonlarına uyum sağlayabilecek renkler içerdiği için ev dekorunuzu asla bozmaz. Ürünün tek sefere mahsus bir kurulumu vardır.… Read More
En uygun fiyatlar firmamızın güvencesi ve Türkiye’de her yere kargo. Çatı katı ve teras katlarında yer tasarrufu yapmak isteyenlerin yeni seçimi bu çatı merdiveni olmuştur. Oldukça şık ve kullanışlı tasarlanan teleskopik çatı merdivenlerinin talebi oldukça artış göstermektedir. Alışık olduğumuz çatı merdivenlerinden farklı bir görüntü çizen bu çatı merdivenleri oldukça şık tasarlanmıştır. Teleskopik Çatı Merdiveni Nereye… Read More
Sürekli değiştirilmesi ve onarılması zahmetli fakro çatı merdiveni içinde doğru tercihi yapmak son derece önemlidir. Evimizin kullanımına katmayı düşündüğümüz çatı katlarına özel olarak kurulan çatı merdivenlerini seçerken kaliteye ve güvene önem vermemiz gerekir. Bir kere kurulduktan sonra uzun yıllar boyu güvenle kullanılacak çatı merdivenlerinde kullanılan malzemeye ve işçiliğe dikkat edilmelidir. Çatı merdivenleri ahşap olabildiği gibi… Read More
Tavan arasında boşluğa monte edilerek kullanılan merdivenler çatı merdiveni adını almaktadır. Çatı aralarına çıkışı kolay ve güvenli hale getiren merdiven modelleri yapılarda normal merdivenin uygulama yapılamayacağı kadar küçük dar alanlar için büyük ölçüde yer tasarrufu sağlamaktadır. Kullanıcılarına kolay ve pratik kullanımı ile katlanabilir özelliğe sahip çatı merdiveni modelleri farklı yapı malzemeleriyle tasarlanır. Teras Çatı Merdiveni… Read More
Yer ve zaman tasarrufu açısından pratik kullanımda ister tek tuşa dokunarak isterseniz de uzanma çubuğu ile merdiven kapağını açarak kısa sürede çatı merdivenini kullanımlarımız hazır hale getirebilirsiniz. Çatı merdivenin yan kısmına yerleştirilmiş küpeştesi ile güvenli bir iniş çıkış sağlayan merdiven modelleri her türlü yapı için tavana veya üst kata çıkışı kolaylaştırıyor. Showroomumuzu ziyaret ettiğinizde her… Read More
Akrobat, iskele, ev tipi, istediğiniz her model merdiven burada. Tükenmeden ziyaret edin. Hemen alışverişe başlayın. Bu fiyatlar kaçmaz. Türler alüminyum, ahşap, galvaniz, çelik. Çatı aralarındaki alanı kullanmak, değerlendirme isteyen ev sahipleri için tasarlanmış, tavana gömülü ve oldukça şık bir üründen bahsediyoruz. Hem fonksiyonları ile hem de dış görünüşü ile oldukça kullanışlı bir üründür. Çatı aralarını… Read More
Alüminyum çatı merdiveni modelleri binalarımızda ve ofis, depo veya fabrika gibi mekanlarımızda bulunan yüksekliklere kolayca çıkmamıza yardım eden, bu alanları etkin olarak kullanmamızı sağlayan ürünlerdir. Kullandığımız merdivenlerinin sağlamlığı ve pratik olarak kolayca kullanılması son derecede önemlidir. Tavan ya da çatı katı alanına ulaşmak için sürekli olarak merdiven taşımak zorunda kalmamak için mekanınıza uygun bir çatı… Read More
Kredi kartına taksit ve tüm Türkiye içi gönderim hizmeti. Kredi kartına taksit. 7/24 müşteri hizmeti. Tüm Türkiye içi gönderim. Sektöründe öncü firmamızın çatı merdiveni tasarımları farklı malzeme ve fonksiyonlara sahiptir. Size yer kazandıran çatı merdiveni modelleri evimizde bir bütünlük oluşturur. Her zevke hitap eden ürünlerimiz arasında çok tercih edilen tasarımlardan biri olan ahşap çatı merdivenleri… Read More
Motorlu çatı merdivenin markası Fantozzi ürünüdür. Kesinlikle FAKRO markasına ait değildir. Kullanımı açısından pratik ve konforlu bir işleyişe sahip olan motorlu çatı merdiveni sahip olduğu potansiyeli % 100 oranında dışarıya aktarmayı başararak, sizlere güvenilir bir kullanım imkanı tanımaktadır. Son derece kaliteli olan bu ürünleri uzun yıllar boyu kullanabilirsiniz. Özellikle kafe, restoran, ofis, tripleks ve dubleks evlerde… Read More
Avrupa’dan ithal marka çatı merdivenleri şimdi %30 indirim fırsatı. Kredi kartına taksit ve tüm Türkiye içi gönderim hizmeti. Tüm Türkiye içi gönderim. kredi kartına taksit. 7/24 müşteri hizmeti. Firmamız çatı merdivenleri üzerine hizmet veren büyük bir firmadır. Amacımız müşterilerimiz in rahat bir şekilde işini halledebilmesidir. Firmamızın ürettiği ve satışını yaptığı fakro çatı merdivenleri sayesinde çok… Read More
Döner Merdivenler ; Merdivenlerin basamakları kayın kontrplaktan imal edilmiştir. Basamak genişlikleri 60, 65, 70, 75 ve 80 cm. bir diğer değişle 120, 130, 140, 150 ve 160 cm. çapında üretilmektedir. Döner Merdiven Montajı BEYAZ RENK AYTÜRK DÖNER MERDİVEN MODELİ | Çap (Ø) 120 – 130 – 140 -150 -160 GRİ RENK AYTÜRK DÖNER MERDİVEN MODELİ… Read More
Elektrili çatı merdivenin markası Fantozzi ürünüdür. Kesinlikle FAKRO markasına ait değildir. Başta inşaat sektörü olmak üzere müstakil evler ve apartman daireleri için en çok ihtiyaç duyulan malzemelerinden birisi de çatı merdiveni olmaktadır. Çeşitli kategorilere ve farklı özelliklere göre tasarlanmakta olan bu ürünlerin en fazla dikkat çekici olanı ise elektrikli çatı merdiveni modelidir. Elektrikli çatı merdivenleri estetik görünümü… Read More
Avrupa’dan ithal marka çatı merdivenleri şimdi %30 indirim fırsatı. Kredi kartına taksit ve tüm Türkiye içi gönderim hizmeti. 7/24 Müşteri hizmeti. Kredi Kartına Taksit. Tüm Türkiye içi gönderim. Çatınız varsa ve sürekli olarak çatıya çıkmak için merdiven taşımak zorunda kalıyorsanız sabit çatı merdivenleri tam olarak sizin için tasarlanmıştır. Çatı merdivenleri sayesinde merdivenlerin yer kaplamasından kurularak,… Read More